13 agosto 2018 13:31 QuakeCon 2018: tutte le novità svelate da Bethesda in Texas Il primo video gameplay di DOOM Eternal, il nuovo sistema di talenti di Fallout 76 e tanti altri annunci interessanti

Lo scorso weekend, in Texas si è tenuta l'edizione 2018 del QuakeCon, evento organizzato da Bethesda per presentare tutte le novità del suo catalogo.



La software house ha colto l'occasione per presentare il primo video di gameplay di DOOM Eternal, che per la prima volta permetterà ai giocatori di vestire i panni di un demone, rendendo il gameplay estremamente differente rispetto al passato.

Successivamente, Bethesda ha annunciato il lancio della versione finale di Quake Champions, disponibile in esclusiva su PC tramite Steam e Bethesda.net dopo l'uscita in formato Early Access nei mesi scorsi. Per l'occasione, è stato mostrato un nuovo trailer ufficiale.

È stato il turno di The Elder Scrolls Online, che da oggi può contare su una nuova espansione chiamata Wolfhunter: al suo interno, due nuovi dungeon per quattro giocatori, così da liberare la roccaforte di Moon Hunter Keep o prendere parte alla Grande Caccia di March of Sacrifices. L'espansione arriverà anche su PS4 e Xbox One il 28 agosto.

Nel mezzo, ci sono stati due annunci importanti per Bethesda: l'acquisizione di Escalation Studios, che lavorerà a nuovi progetti per conto della software house, e una nuova espansione per The Elder Scrolls: Legends, che dopo un cambio di sviluppatore e le difficoltà dei mesi scorsi tornerà con il DLC Isola della Follia.



Il primo giorno della kermesse si è concluso con il nuovo video di gameplay di RAGE 2, che ha mostrato una porzione estesa di una versione preliminare in attesa del debutto sul mercato. Scopritelo di seguito.

Il secondo giorno del QuakeCon è stato dedicato principalmente a Fallout 76, che è stato mostrato da Bethesda in un nuovo video dedicato alle abilità che potrete ottenere nel corso dell'avventura online.



Il sistema SPECIAL è stato impreziosito da una serie di carte collezionabili che potrete ottenere a ogni aumento di livello per assegnare al vostro personaggio talenti esclusivi che lo renderanno sempre più potente. Il video seguente svela i diversi rami disponibili e una piccola anteprima delle carte che saranno ottenibili nella campagna.