PUBG si lascia provare gratis nel weekend

Da oggi, gli utenti Xbox One possono provare con mano PlayerUnknown's Battlegrounds , meglio noto come PUBG , il titolo che ha fatto esplodere il fenomeno dei Battle Royale e che si lascia provare per la prima volta gratuitamente sulla console di Microsoft.

Per scaricare il pacchetto completo vi basta essere in possesso di un account Xbox Live Gold e accedere alla pagina dedicata al gioco su Xbox Games Store: una volta terminato il download, potrete giocare senza limiti fino al 22 aprile e mantenere i progressi ottenuti in questa prova in caso di acquisto del gioco completo.