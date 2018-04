PUBG: la mappa Miramar tra pochi giorni su Xbox One

Bluehole Studio, il team responsabile del fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds, ha confermato l'imminente arrivo della nuova mappa Miramar anche su Xbox One. Disponibile dallo scorso dicembre nell'edizione PC di PUBG, lo scenario desertico potrà essere provato dagli utenti console tra pochi giorni.



Gli interessati a provarla potranno scaricare l'applicazione PUBG Test Server da Xbox Games Store, già disponibile da questa mattina, e attendere l'inizio del test privato, che si terrà il 26, 27 e 28 aprile dalle ore 02:00 alle 08:00. Nel weekend, l'orario del test sarà variato per concedere agli utenti europei qualche ora in più di sonno nella notte: il 28 e 29 aprile, potrete testare le potenzialità della mappa dalle ore 20:00 fino alle 08:00.