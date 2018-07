PUBG, arrivano le partite personalizzate

L'update è disponibile solo su Steam per gli utenti con accesso al server di prova per PC e permette di creare partite personalizzate a costo gratuito. Gli sviluppatori però hanno confidato che per supportare a dovere questa modalità e renderla accessibile a tutti non escludono di renderla accessibile a pagamento in un prossimo futuro. La mossa permetterebbe al team di mantenere i server sempre stabili e reattivi, con una fruizione ottimale da parte degli utenti.



Al momento in cui scriviamo non sappiamo se le partite personalizzate saranno disponibili in prova anche per gli utenti Xbox One.