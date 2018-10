PS4: finalmente sarà possibile cambiare nome utente

A brevissimo Sony renderà disponibile una caratteristica molto richiesta dai giocatori PlayStation: il cambio di nome utente per il profilo PSN.



Il cambio di ID sarà disponibile per un numero ristretto di utenti già da novembre, mentre arriverà per tutti nei primi mesi del 2019:



"Siamo lieti di annunciare che presto inizieremo a testare la funzionalità tanto attesa che permetterà agli utenti di cambiare il proprio ID online di PlayStation Network dalla propria PlayStation 4. La beta della funzionalità di cambio ID online di PSN farà parte del PlayStation Preview Program e sarà disponibile per gli utenti che si sono pre-registrati come tester per le precedenti versioni beta del software di sistema PlayStation 4.



Durante l’anteprima, sarete in grado di cambiare il vostro ID online tutte le volte che vorrete. La prima modifica è gratuita mentre le modifiche successive avranno un costo di € 9,99. Per i membri di PlayStation Plus, dopo la prima modifica il costo sarà di € 4,99. Le modifiche all’ID online possono essere effettuate tramite il menu Impostazioni o la pagina Profilo della vostra PS4".



Una grossa novità che sarà compatibile con tutti i giochi PS4 usciti dall'1 aprile 2018 e i più grandi titoli della console, ma che avrà qualche difficoltà con i videogiochi più vecchi per PS3 e PS Vita: l'azienda giapponese, infatti, non assicura il corretto funzionamento della funzionalità sulle sue vecchie piattaforme.