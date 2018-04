PS VR scende di prezzo, realtà virtuale mai così accessibile

A partire dal 29 marzo 2018 PlayStation VR sarà disponibile al prezzo di €299 rispetto ai €399 precedentemente previsti per portarsi a casa il modello base, ovvero il pacchetto comprensivo di PlayStation Camera e codice per scaricare il gioco PlayStation Worlds.



L'annuncio è arrivato insieme a quello di numerosi giochi in arrivo per il visore per la realtà virtuale di PlayStation 4, tra cui spiccano Blood & Truth, WipEout Omega Collection, Firewall Zero Hour, The Persistence, Star Child, Eden Tomorrow e Smash Hit Plunder, oltre a esperienze VR come Virry Safari:Wild Encounters e Coolpaintr VR.



Con questo taglio di prezzo definitivo PS VR è a conti fatti il casco per la realtà virtuale più accessibile attualmente disponibile sul mercato, perché al suo prezzo va aggiunto esclusivamente quello di una console della famiglia PlayStation 4 (a partire da un prezzo consigliato di €299) contro le cifre a tre zeri necessarie per creare una postazione da gioco PC con Oculus Rift o HTC Vive, di cui recentemente è stata annunciata una versione Pro.



Daniele Bossari, appassionatissimo di tecnologia, ci aveva parlato della sua esperienza con la realtà virtuale lo scorso Natale: raggiungete questo link per scoprire la sua sul mondo dei videogiochi.