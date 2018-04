Pokémon GO, Charmander protagonista del prossimo Community Day

I ragazzi di Niantic hanno condiviso nuovi dettagli sul prossimo Community Event in arrivo per i possessori di Pokémon GO: il prossimo mese, infatti, avrete la possibilità di catturare con più frequenza Charmander, Pokémon Lucertola di tipo Fuoco della prima generazione.



Dalle ore 11:00 alle 14:00 del 19 maggio potrete avere maggiori chance di catturare Charmander. Tutti gli Allenatori che riusciranno a farlo evolvere in Charizard (o a catturare una versione selvatica di quest'ultimo) otterranno una mossa speciale esclusiva, non ancora svelata però da Niantic.