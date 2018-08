PlayStation VR, più di tre milioni di visori in tutto il mondo

Importante traguardo quello raggiunto da Sony con PlayStation VR , il visore per la realtà virtuale lanciato nel 2016 come accessorio per PlayStation 4 : l'headset ha infatti totalizzato più di 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo in meno di due anni.

A oggi sono più di 340 i giochi lanciati su PSVR in due anni, che in totale hanno fatto registrare vendite per un totale di circa 22 milioni di copie, un dato che comprende sia le vendite in edizione fisica che quelle in formato digitale.



Sony ha condiviso i dieci giochi PSVR più venduti in Nord America, una lista che verosimilmente è molto simile anche per il mercato europeo.



1) The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

2) PlayStation VR Worlds

3) Rec Room

4) Resident Evil 7

5) The Playroom VR

6) Job Simulator

7) Until Dawn: Rush of Blood

8) Batman: Arkham VR

9) Farpoint

10) Superhot VR