PlayStation: si potrà giocare con gli utenti Xbox e Nintendo?

Durante l'evento Gamelab tenutosi in Spagna, Shawn Layden e Mark Cerny hanno proposto un talk in cui si è parlato della storia di PlayStation, e al momento delle domande dal pubblico, un reporter di Eurogamer ha chiesto a Layden se ci fosse qualche piano per supportare il cross-play su PlayStation 4 (la possibilità di giocare online contro i possessori dello stesso gioco in versione Xbox, Nintendo e PC), e il perché Sony sembra non condividere la "visione" di altri produttori di console.