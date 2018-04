PlayStation Plus: i giochi "gratuiti" di maggio 2018

Come ogni mese, Sony ha annunciato la lista dei giochi completi scaricabili grazie all'abbonamento al PlayStation Plus.



A maggio fa la voce grossa il predecessore di Detroit: Become Human, la nuova avventura cinematografica di Quantic Dream di cui vi abbiamo parlato qui, Beyond: Due Anime. Ma c'è anche un ottimo Rayman Legends e molto altro. Ecco i titoli disponibili a partire da martedì 1 maggio:



- Beyond: Due Anime (PS4)

- Rayman Legends (PS4)

- Risen 3: Titan Lords (PS3)

- Eat Them (PS3)

- King Oddball (PS Vita)

- Furmins (PS Vita)



Questi, invece, sono i giochi che saranno disponibili fino a lunedì 30 aprile:



- Mad Max (PS4)

- Trackmania Turbo (PS4)

- In Space We Brawl (PS3)

- Toy Home (PS3)

- 99 VIDAS (PS Vita)

- Q*Bert Rebooted (PS3/PS4/PS Vita)



PlayStation Plus è un servizio che al costo di €59,99 all'anno permette di giocare online con PS4 e scaricare videogiochi "gratuiti" ogni mese.