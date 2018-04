PlayStation Plus: i giochi "gratuiti" di aprile 2018

Come ogni mese, Sony ha annunciato la lista dei giochi completi scaricabili grazie all'abbonamento al PlayStation Plus.



Ad aprile 2018 suona la carica Mad Max, gioco d'azione ambientato nell'universo post apocalittico dei film di George Miller pubblicato in concomitanza con l'arrivo nelle sale di Mad Max: Fury Road con Tom Hardy nel 2015.



Questi sono i giochi disponibili a partire dal 3 aprile:



- Mad Max (PS4)

- Trackmania Turbo (PS4)

- In Space We Brawl (PS3)

- Toy Home (PS3)

- 99 VIDAS (PS Vita)

- Q*Bert Rebooted (PS3/PS4/PS Vita)



Questi, invece, sono i titoli del PlayStation Plus di marzo 2018 scaricabili fino al 2 aprile:



- Bloodborne (PS4)

- Ratchet and Clank (PS4)

- Legend of Kay Anniversary (PS3)

- Mighty No. 9 (PS3 and PS4)

- Claire: Extended Cut (PS Vita e PS4)

- Bombing Busters (PS Vita e PS4)



PlayStation Plus è un servizio che al costo di €59,99 all'anno permette di giocare online con PS4 e scaricare videogiochi "gratuiti" ogni mese.