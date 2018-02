PlayStation Plus: i giochi dell'abbonamento di febbraio 2018

Curiosi di scoprire qualit giochi saranno inclusi nell'abbonamento al PlayStation Plus nel mese di febbraio 2018? Siete nel posto giusto.



Sony li ha appena svelati e ve li mostriamo di seguito:



Disponibili dal 6 febbraio



- Knack (PS4)

- RiME (PS4)

- StarBlood Arena (PS Plus bonus – PS VR necessario)

- Spelunker HD (PS3)

- Mugen Souls Z (PS3)

- Exiles End (PS Vita)

- Grand Kingdom (PS Vita & PS4)



Per scaricare i giochi di gennaio, invece, avete tempo fino al 5 febbraio:



- Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

- Batman: The Telltale Series (PS4)

- StarBlood Arena (PS Plus bonus – PS VR necessario)

- That’s You! (PS Plus bonus – PlayLink)

- Sacred 3 (PS3)

- Book of Unwritten Tales 2 (PS3)

- Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita)

- Uncanny Valley (PS Vita & PS4)