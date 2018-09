PlayStation celebra il 20° compleanno di Metal Gear Solid

In questi giorni Metal Gear Solid , la saga di spionaggio sbarcata su PS1 nel 1998, ha compiuto 20 anni e PlayStation ha sfruttato l'occasione per celebrarla sulle sue pagine social.

"20... anni? Questo messaggio è per tutti i serpenti furtivi, gli ocelot arroganti e le mantidi memorabili. Buon anniversario!", si legge nel tweet allegato all'immagine dell'inconico punto esclamativo che compariva sulla testa dei nemici allertati/spaventati dalla visione di Solid Snake, il protagonista della serie ideata da Hideo Kojima che ha contribuito a incoronare PlayStation come una delle console per videogiochi più importanti di tutti i tempi.



L'ultimo capitolo della serie principale di Metal Gear Solid, The Phantom Pain, è stato anche l'ultimo realizzato dal suo acclamato autore: non sappiamo dove si spingerà prossimamente la saga con Konami alle redini, ma ora bisogna solo pensare a festeggiarla, auguri Metal Gear Solid!