PlayStation 2: è il momento dell’addio

La produzione di PlayStation 2 è cessata nel 2012, ma fino a oggi, almeno in Giappone, era possibile usufruire di un servizio di assistenza e riparazione ufficiale. A partire dal 7 settembre, però, i giocatori della terra del Sol Levante non potranno più inviare in riparazione la propria console : è la fine di un'era.

La chiusura del centro di assistenza annunciata in queste ore da Sony segna il definitivo pensionamento della seconda PlayStation dopo 18 anni di onorato servizio: arrivata nei negozi nel marzo del 2000, la mitica PS2 è entrata nel cuore di ben 158 milioni di giocatori diventando la console per videogiochi più venduta di sempre, spodestando la prima PlayStation al quarto posto, il GameBoy al terzo e contrastando la "minaccia" di Nintendo DS, fermo a 154 milioni di pezzi venduti.



PS2 ci ha consegnato capolavori del calibro di Metal Gear Solid 2, GTA: San Andreas, Devil May Cry e tantissimi altri videogiochi indimenticabili e parte della sua "ludoteca" vive ancora in PS4 con l'acquisto delle versioni digitali dei titoli storici e impeccabili remake.



E chissà se, dall'alto dei suoi 81 milioni di console vendute, sarà proprio PlayStation 4 a superarla e lasciare un segno indelebile nel mondo dei videogiochi...