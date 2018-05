PES 2019 sui cartelloni pubblicitari di Barcellona - Real Madrid

Konami ha sfruttato El Clasico per pubblicizzare la data in cui svelerà al mondo Pro Evolution Soccer 2019: durante Barcellona - Real Madrid, nel momento esatto in cui Lionel Messi ha segnato il goal del 2 - 1, i cartelloni pubblicitari del Camp Nou si sono illuminati col logo di PES 2019 e la data di mercoledì 9 maggio. L'iniziativa è stata prontamente ripresa dal Social Media Manager dell'azienda giapponese, per un'operazione di marketing semplice e di tutto rispetto: guardate insieme a noi il video!