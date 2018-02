Paramount porterà Sonic al cinema

Paramount Pictures e SEGA hanno raggiunto un accordo per realizzare un film di Sonic the Hedgehog che sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo.



Si tratta, nello specifico, di un lungometraggio live action realizzato in computer grafica che debutterà negli Stati Uniti il prossimo 15 novembre, prima di arrivare, poco dopo, in tutte le sale del mondo.



Questa è stata la dichiarazione di Haruki Satomi, Chairman e CEO di SEGA Holdings:



“Sono davvero onorato che le nostre aziende, SEGA e MARZA, abbiano avuto quest’incredibile opportunità di lavorare con Paramount Pictures per questa produzione, che porterà Sonic sul grande schermo per la prima volta. Da quando ha fatto la sua prima apparizione 26 anni fa, Sonic ha continuato a crescere in termini di popolarità come protagonista della nostra strategia focalizzata sui videogiochi. Questa però, è un’occasione importantissima per andare oltre i videogiochi e condividere Sonic con tutto il mondo, e non vediamo l’ora di rivelare nuovi dettagli ai fan di tutto il mondo”.



Sonic the Hedgehog fu pubblicato per la prima volta nel 1991 su Mega Drive. Da quel momento in poi la sua popolarità è andata sempre a crescere, fino ad essere inserito nella “World Video Game Hall of Fame” nel 2016 ed essere presente al The Strong National Museum of Play di Rochester, New York. Le sue ultime apparizioni nel mondo dei videogiochi risalgono allo scorso anno con Sonic Mania, un nostalgico tributo 2D, e Sonic Forces, un più moderno gioco di piattaforme.



Quello di Sonic non è l'unico film basato su un videogioco in lavorazione ad Hollywood: il suo "rivale" Super Mario sarà presto al cinema con una pellicola realizzata dagli autori di Cattivissimo Me (ve ne abbiamo parlato qui), mentre anche Call of Duty sembrerebbe in dirittura d'arrivo per la regia di Stefano Sollima, autore di Gomorra La Serie (ve ne abbiamo parlato qui).