Overwatch, tutto pronto per il debutto del nuovo eroe Wrecking Ball

Fan di Overwatch, preparatevi: il nuovo eroe dello sparatutto targato Blizzard è in arrivo tra pochi giorni su PC, PlayStation 4 e Xbox One dopo un periodo di prova in esclusiva sul Public Test Realm, il server di prova per gil utenti PC.



Il nuovo personaggio, Hammond, è un criceto modificato geneticamente che ha acquisito un incredibile talento per la meccanica, al punto da crearsi un'armatura da tank che lo rende estremamente letale e davvero imprevedibile. Il suo nome in codice? Wrecking Ball, letteralmente "palla da demolizione".