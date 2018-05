Overwatch: raccolti 10 milioni di dollari per la ricerca contro il cancro al seno!

Blizzard Entertainment ha svelato che grazie alla skin rosa di Mercy è riuscita a racimolare 10 milioni di dollari di donazioni per la ricerca contro il cancro al seno in soli 10 giorni.



E non è finita qui, perché l'iniziativa terminerà lunedì prossimo, come si evince dalla dichiarazione ufficiale dell'azienda californiana che ha dato i natali a Overwatch:



"È arrivata a 10 milioni di dollari l’iniziativa di charity lanciata da Blizzard, colosso americano dei videogiochi, a supporto della ricerca contro il cancro al seno. Un milione al giorno per 10 giorni per almeno 660mila persone. E non è ancora finita, perché il termine ultimo per partecipare a questa iniziativa è il 21 maggio".



Si tratta, senza dubbio alcuno, di un grande risultato e un enorme passo per tutta l'industria dei videogiochi, che ha dimostrato ancora una volta di essere molto vicina ai temi importanti della vita.