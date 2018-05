Overwatch, in arrivo un nuovo evento speciale per festeggiare il secondo compleanno

Blizzard ha annunciato un nuovo appuntamento speciale per i fan di Overwatch , che tra pochi giorni potranno festeggiare il secondo compleanno dello sparatutto con l'evento Anniversario 2018 . Dal 22 maggio fino al 12 giugno , gli utenti PC, PlayStation 4 e Xbox One potranno accedere ai nuovi contenuti dell'evento, tra cui spiccano oltre 50 oggetti cosmetici inediti (tra cui otto modelli leggendari e tre epici, spray ed emote di ballo per Doomfist, Moira e Brigitte), e la nuova mappa Deathmatch Petra . Saranno inclusi tutti gli oggetti cosmetici stagionali degli eventi passati e alcune risse particolarmente gradite dai fan, che ruoteranno quotidianamente e includeranno quelle che si trovano nella sezione Archivi di Overwatch.

L'evento Anniversario introdurrà la nuova Petra e una nuova modalità competitiva, che consiste in match di piazzamento, scaglioni divisi per indice di valutazione e leaderboard da scalare. Connettendovi durante la nuova iniziativa riceverete un Forziere Celebrativo Leggendario bonus, che contiene almeno un oggetto leggendario gratuitamente.



Overwatch e l'evento Anniversario saranno disponibili durante il Free Weekend, che durerà dal 25 al 29 maggio: gli utenti PlayStation non avranno bisogno dell'account Plus per giocare durante il Free Weekend.