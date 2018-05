One Piece: World Seeker si avvicina, nuovo video

Sarà pubblicato entro la fine del mese di ottobre per PC, PlayStation 4 e Xbox One ed è il gioco di One Piece più ambizioso di sempre. Stiamo parlando di World Seeker, il primo titolo dedicato alla saga anime/manga Eiichirō Oda appartenente al genere dei giochi d'azione open world. Questo vuol dire che il mondo di gioco sarà completamente esplorabile alla ricerca di missioni e segreti, un po' come accade in Grand Theft Auto. In attesa di ulteriori novità, oggi vi proponiamo un video ufficiale del titolo proveniente direttamente dal Giappone. Buona visione!