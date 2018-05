Nintendo Switch Online al microscopio: prezzi, servizi e novità sul servizio online di Switch

Una volta che avrete sottoscritto un abbonamento (e potrete farlo direttamente dalla console, acquistando uno dei tre tagli disponibili su eShop, o sul sito ufficiale Nintendo), il servizio sarà legato all'account da cui avete effettuato il pagamento, che potrà quindi accedere a tutte le funzionalità esclusive di Nintendo Switch Online.



Nel caso in cui desideraste accedervi con più di un account, sarete costretti ad acquistare molteplici abbonamenti, ma non disperate: grazie all'Iscrizione familiare, disponibile esclusivamente nel taglio annuale al prezzo di 34,99 euro, potrete infatti condividere l'abbonamento Nintendo Switch Online con altri sette account, anche su console differenti, per un massimo di otto account simultaneamente, a patto che questi siano inseriti nell'apposito Gruppo famiglia, una novità che arriverà su Switch con un update gratuito il 15 maggio.



Ciò consentirà dunque di acquistare un singolo abbonamento e condividerlo con altri sette amici, rendendo la spesa annuale ancora più bassa e decisamente più conveniente rispetto a PlayStation Network e Xbox Live. Ma da cosa dipende questa differenza nel costo mensile?



Al contrario dei due servizi succitati, Nintendo Switch Online non include feature avanzate come i Party, ma consente di attivare la chat vocale (solo nei giochi che supporteranno questa modalità) solo tramite l'app gratuita per smartphone e tablet. Non ci sono nemmeno nuovi giochi gratuiti su base mensile: al loro posto, una selezione di titoli estrapolati dal catalogo del glorioso NES (Nintendo Entertainment System, la prima console della casa giapponese), rielaborati e impreziositi da novità come il supporto al multiplayer online.



Ecco i primi dieci titoli che arriveranno a settembre:



- Soccer

- Tennis

- Donkey Kong

- Mario Bros.

- Super Mario Bros.

- Balloon Fight

- Ice Climber

- Dr. Mario

- The Legend of Zelda

- Super Mario Bros. 3



In totale, saranno venti i giochi NES disponibili al lancio del servizio. Sfortunatamente, però, questa novità "prenderà il posto" della piattaforma Virtual Console, disponibile sulle altre console della casa di Kyoto, che consentiva di giocare ai vecchi classici del catalogo Nintendo tramite emulazione software. La Virtual Console non arriverà su Switch secondo l'azienda giapponese, che ha dichiarato di voler attuare nuove strategie per l'evoluzione di Switch.



Una novità che sarà inclusa nell'abbonamento Nintendo Switch Online è la possibilità di caricare i propri salvataggi online, sfruttando una nuova piattaforma cloud realizzata da Nintendo per l'infrastruttura del servizio. Questa novità sarà disponibile sempre a partire da settembre su una selezione di titoli prestabiliti, con Nintendo che punta a espandere la compatibilità nei mesi a venire.