Nintendo Switch: in vendita i modelli anti-pirateria

Nintendo ha già risolto il difetto di fabbrica che permetteva di piratare Switch. L'ha fatto mettendo in commercio una nuova versione riveduta e corretta per l'occasione.



Il piccolo cambiamento hardware, non ancora confermato da Nintendo, è stata scovato da alcuni appassionati in rete: le nuove confezioni e console non presentano alcuna differenza estetica rispetto a quelle in commercio dal 2017, che erano modificabili tramite delle pratiche scoperte nelle ultime settimane.



Non è ancora chiaro se la casa di Super Mario prenderà dei provvedimenti per debellare la pirateria e la riproduzione di programmi e giochi falsi sulle console già vendute e modificabili, ma come primo passo ci siamo.