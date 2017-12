Nintendo sta sviluppando un gioco d’azione

Grazie a una recente richiesta di personale scopriamo che Nintendo, o meglio, gli studi di sviluppo giapponesi con sede a Kyoto di Nintendo, sta lavorando a un nuovo gioco di genere “avventura d’azione 3D”.



Non sappiamo ancora se si tratterà di un gioco classico, come un nuovo capitolo di Donkey Kong o Star Fox, o qualcosa di più moderno, come ad esempio un gioco à la Uncharted, ma con i The Game Awards 2017, la “notte degli Oscar” dei videogiochi, alle porte, è possibile che lo scopriremo molto presto.



Ultimamente la casa di Mario ci ha sorpreso con le sue novità, proponendo giochi inaspettati, colorati e innovativi come Splatoon, il primo sparatutto online di Nintendo, o Arms, un picchiaduro decisamente particolare. Capiterà anche questa volta?