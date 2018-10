New World, il nuovo gioco di massa di Amazon si mostra su... PornHub

Non è raro che un filmato non ufficiale di gameplay di un gioco in lavorazione appaia in rete senza il consenso degli sviluppatori: è quanto accaduto a New World , il prossimo gioco di massa online in sviluppo presso le segrete stanze di Amazon , che nelle scorse ore si è mostrato con un video di gioco di nove minuti trapelato in rete. Nulla di strano, se non fosse che per eludere i possibili interventi da parte di Amazon, l'autore ha ben pensato di caricare il filmato su PornHub , celebre sito di contenuti per adulti.

Il video è tratto da una versione closed alpha, edizione preliminare a cui attualmente ha accesso una ristretta cerchia di utenti impegnati nel testare con mano le peculiarità del gameplay per suggerire variazioni agli sviluppatori e scovare possibili difetti. Proprio uno di questi utenti ha infranto l'accordo di non-divulgazione (chiamato in gergo NDA) che si firma prima di ottenere l'accesso a contenuti sensibili prima del loro debutto, caricando un filmato da 9 minuti su PornHub per evitare che venisse cancellato dopo pochi minuti da YouTube.



Non è la prima volta che il sito per adulti viene sfruttato per mostrare al mondo giochi rilevanti ed eludere così le politiche di non-divulgazione degli sviluppatori: già tre anni fa, infatti, Bethesda si era vista costretta ad agire tempestivamente per rimuovere un video di gioco dell'allora progetto segreto Fallout 4, che si mostrò sul portale pornografico prima del suo annuncio ufficiale.



Grazie al video, è possibile scoprire parte del gameplay di New World, tra crafting di oggetti ed elementi survival all'interno di un mondo esplorabile a piacimento, con personaggi che possono essere potenziati grazie a particolari punti esperienza ottenibili con le attività di gioco. Non sono mancati elementi particolari per il gioco di massa ambientato nel diciassettesimo secolo, come gli scontri con una particolare creatura non-morta chiamata The Withered e un sistema di combattimento che ricorda vagamente quelli di The Elder Scrolls e il più recente TERA.



Al momento in cui scriviamo non c'è ancora una data di lancio ufficiale per New World, che sarà lanciato entro la fine del 2019 sul mercato italiano.