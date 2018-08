NBA Live 19 si lascia provare su PS4 e Xbox One

Aspettando il debutto ufficiale sul mercato, previsto per il prossimo 7 settembre, Electronic Arts ha lanciato la versione dimostrativa ufficiale del suo NBA Live 19, nuova edizione del titolo sportivo dedicato al magico mondo della pallacanestro.



La demo è disponibile in veste gratuita su PlayStation 4 e Xbox One: per scaricarla, vi basterà accedere ai rispettivi negozi digitali PlayStation Store e Xbox Games Store e avviare il download sul vostro disco rigido.