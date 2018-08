NBA 2K19 e il "quartier generale"

L'11 settembre sarà il giorno di NBA 2K19, il nuovo capitolo della simulazione di basket per eccellenza in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Una delle caratteristiche chiave del gioco sarà la modalità Vita di Quartiere, in cui sarà possibile seguire le gesta del proprio atleta personalizzato tra sfide 3 contro 3, shopping, mini giochi di vario genere e molto altro. Potete dare uno sguardo a tutte le novità della modalità nel nuovo trailer pubblicato dagli sviluppatori, buona visione!