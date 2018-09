NBA 2K19: disponibile la demo Il Preludio

In attesa della pubblicazione del gioco completo, prevista per l'11 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, su PS4 e Xbox è possibile scaricare e giocare gratuitamente a NBA 2K19: Il Preludio.



Stiamo parlando il prologo della modalità MyCareer dell'attesa simulazione di basket, grazie al quale sarà possibile provare la carriera e, eventualmente, trasferire i salvataggi una volta acquistata la versione completa. Una sorta di demo che pesa poco più di 17 GB, insomma.



Per scaricarla potete accendere la vostra console e raggiungere il PlayStation Store o l'Xbox Store, oppure avviare il download cliccando sui seguenti link, buon divertimento!



- Scarica NBA 2K19 su PlayStation 4

- Scarica NBA 2K19 su Xbox One