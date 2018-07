In occasione dell'annuncio, la giovane stella del basket americano ha dichiarato:



“Sono onorato di essere il primo giocatore internazionale di copertina di NBA 2K19. Amo giocare a NBA 2K e questo significa molto per me. Ho lavorato duro per ottenere notorietà nell’NBA ed essere sulla copertina di NBA 2K19 è un sogno diventato realtà”.



Come sottolinea, invece, Alfie Brody, vice presidente marketing di NBA 2K, Antetokounmpo è il primo atleta internazionale a comparire sulla copertina di un gioco della serie:



“Giannis è il futuro dell’NBA e la sua energia e agilità lo rendono una forza indiscutibile all’interno della leg. È il perfetto atleta di copertina e siamo entusiasti di averlo come prima star internazionale poiché NBA 2K ha un forte seguito di fan in tutto il mondo".



NBA 2K19 sarà disponibile a partire dall’11 settembre per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il 7 settembre, invece, avverrà il lancio della speciale versione dedicata al ventesimo anniversario del gioco che avrà LeBron James in copertina.