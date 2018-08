Nasce Fibra City Gaming, la connessione per chi fa sul serio

Fibra City Gaming nasce proprio per dare ai giocatori la migliore qualità di connessione possibile. Basata su tecnologia FTTH (fibra diretta fino a casa, senza tratte su doppino), e grazie all’infrastruttura fornita da Open Fiber, Fibra City Gaming è in grado - nelle aree coperte dal servizio - di raggiungere velocità fino a 1.000 Mbps in download e 300 Mbps in upload, con banda minima garantita (in modalità best effort) di 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload. Ai giocatori interessano anche i dati relativi alla latenza, inferiore ai 10 millisecondi, e al jitter medio (inferiore agli 8 millesecondi), con un numero di passaggi (hop) tra il proprio computer o console ai server inferiore agli otto.



Fibra City Gaming è disponibile per ora solamente a Milano, ma già da ottobre il servizio si espanderà in altre 12 città come Bari, Napoli, Palermo, Venezia, Firenze, Padova, Cagliari, Catania, Genova, Perugia, Torino e Bologna. Il prezzo della connessione è di 27,90 Euro al mese, comprensivo di apparato di rete per il collegamento (in comodato d’uso gratuito) e, al momento di scrivere queste righe, di costi di attivazione.