My PlayStation: Sony si proietta sul web

Ha fatto il suo esordio sul web un nuovo servizio pensato per i videogiocatori che prediligono PlayStation 4: si chiama My PlayStation, ed è un nuovo spazio che Sony ha preparato per consentire agli utenti di accedere al proprio profilo su PlayStation Network da PC, tablet e smartphone. Da oggi è quindi possibile controllare i trofei, rispondere alle richieste della lista amici e inviare messaggi anche lontano dalla console.



È sufficiente un browser web ed è fatta: il vostro profilo è lì ad aspettarvi con un'interfaccia più semplice e pulita rispetto al passato, quando solo grazie all'app ufficiale di PlayStation era possibile accedere al proprio spazio sul PlayStation Network.



Lo spazio è già attivo e completamente funzionante e supporta "tutti i browser disponibili per i sistemi operativi Windows 10, MacOS 10, iOS 10, Android 5 e altri".