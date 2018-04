MotoGP 18: volti e tracciati reali nel primo video dietro le quinte

Come prende vita il gioco ufficiale del Motomondiale? E quali mezzi sono stati scelti quest'anno per renderlo ancora più realistico grazie al nuovo motore grafico (l'Unreal Engine di Fortnite)?



Questi e tanti altri dubbi vengono risolti nel nuovo video di MotoGP 18, il primo dietro le quinte dello sviluppo, pubblicato dalla Dorna, organizzazione dietro il mondiale di moto, e Milestone, software house milanese responsabile della serie.



Grazie a delle sofisticate tecniche di scannerizzazione dei tracciati, ad esempio, gli sviluppatori sono riusciti a riprodurre alla perfezione ogni angolo delle piste che compongono il campionato 2018. Lo stesso si può dire per i volti dei piloti, per la prima volta inseriti all'interno della serie: finalmente potremo ammirare il volto di Valentino Rossi nel paddock virtuale del gioco!



MotoGP 18 arriverà nei negozi il 7 giugno e sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.