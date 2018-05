MotoGP 18: primo video di gioco con Valentino Rossi

Grazie al video presente in questo articolo possiamo ammirare per la prima volta in azione il nuovo gioco ufficiale del Motomondiale. La clip pubblicata da Milestone, azienda milanese che da tempo si occupa dello sviluppo del titolo con licenza Dorna, ritrae un Valentino Rossi virtuale effettuare due sorpassi ai danni di Jorge Lorenzo e Marc Marquez. MotoGP 18 utilizzerà il motore grafico Unreal Engine 4, lo stesso di Fortnite, e sarà disponibile dal 17 giugno per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.