Monsters & Co. in Kingdom Hearts 3

A quanto pare in Kingdom Hearts 3, il terzo capitolo della saga sviluppata da Square Enix, responsabile della serie Final Fantasy, in collaborazione con Disney, ci sarà anche un mondo dedicato a Monsters & Co..



La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma le immagini provenienti dal Giappone, che potete ammirare all'interno di questo articolo, sono molto affidabili. Come potete notare, nelle scatti appaiono delle ambientazioni tratte dalla città di Mostropoli, oltre che Mike Wazowski e James Sullivan, detto Sulley. Inoltre, Paperino, Pippo e Sora, il protagonista principale della serie,sono vestiti con degli abiti/skin del film.



Kingdom Hearts 3 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4 e Xbox One, ma non ha ancora una data di uscita precisa, anche se dovrebbe essere pronto entro la fine del 2018. Continuate a seguirci per tutti i dettagli delle prossime settimane.