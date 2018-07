Monster Hunter: World in arrivo anche su computer ad agosto

Dopo aver piazzato più di otto milioni di copie su PS4 e Xbox One, Monster Hunter: World si appresta a debuttare anche sugli schermi PC con una versione creata appositamente da Capcom per sfruttare appieno la potenza dei più moderni computer.

Il team di sviluppo giapponese ha confermato che Monster Hunter: World uscirà su PC solo in formato digitale tramite Steam, e sarà distribuito in due versioni: la classica Standard e la più corposa Deluxe, che al suo interno includerà una manciata di bonus per permettere ai neo Cacciatori di partire al meglio nel mondo di gioco.



La versione PC includerà ovviamente tutta una serie di ottimizzazioni esclusive per sfruttare le più moderne tecnologie disponibili solo su PC. L'uscita sul mercato italiano è prevista per il 9 agosto: di seguito potete scoprire il nuovo trailer ufficiale distribuito dal team di sviluppo.