Mondo FUT: Riparte la Serie A

LA SQUADRA DELLA SETTIMANALo schema della settimana è il 3-4-1-2, ideale per una squadra molto fisica e guidata dal Polpo Paul Pogba (92). Il francese sempre più ai ferri corti con José Mourinho allo United si dimostra in FUT un fenomeno assoluto: sa fare tutto e in modo splendido da perfetto campione del mondo. In questa versione si compra a circa 800.000 crediti (per la versione Xbox One ce ne vogliono 1.500.000!) e sono soldi ben spesi. Non c'è solo il fenomeno transalpino a stupire nella SdS 42: le sorprese non mancano.



In porta troviamo il gallese Wayne Hennessey (80) del Crystal Palace, un portiere discreto e che non vale Begovic (82) in versione base. Da comprare solo se siete fan delle “Aquile londinesi”: il prezzo è sui 13.000 crediti. Il terzetto difensivo Valdez (79)/Fabio (77)/Angulo (76) è discreto e nulla di più: dei tre il più interessante è l'ultimo, il colombiano del Deportivo Cali. Il paraguaiano Valdez e il brasiliano Fabio costano circa 10.000 crediti (cadauno) e non hanno molto da offrire. Juan Angulo convince non solo per il fisico straripante ma anche per le doti di crossatore/passatore. Per 10.000 crediti può essere un acquisto consigliato, soprattutto per chi cerca un laterale instancabile per una squadra tutta sudamericana.



Centrocampo sontuoso e non solo per merito di PP. Sulla fascia sinistra troviamo turbo Sadio Mané (88), in mezzo uno dei "grandi esclusi" della Francia campione del mondo Dimitri Payet (88), mentre sull'altra fascia il portoghese Pizzi (86). Una mediana di grande qualità con un tasso tecnico altissimo. Il talentuoso e discontinuo Payet si compra per circa 40.000 crediti e sono soldi ben spesi. La scheggia senegalese Mané viaggia sui 90.000 crediti nella nuova versione ed è tutto quello che potete immaginare: pura velocità, dribbling fulminei e gran tiro. Il portoghese del Benfica Pizzi è un giocatore da seguire con attenzione: è abilissimo nella fase di costruzione (è un mancino e basta!), ottimo nel battere i corner e per meno di 20.000 crediti è da comprare a occhi chiusi...



A lanciare il duo d'attacco composto dall'eterno Wayne Rooney (86) e dal camerunense Vincent Aboubakar (86) c'è l'uruguaiano Gastón Pereiro (86). L'ex golden boy del calcio inglese sta deliziando il pubblico statunitense della MLS con tutto il suo straordinario repertorio tecnico: 28.000 crediti sono una somma esigua per acquistare un fuoriclasse che non ha ancora finito di stupire. Certo, la velocità non è più quella dei tempi d'oro ma tiro e tocchi sono sempre gli stessi. Per quanto riguarda Aboubakar si tratta della classica bestia immarcabile che popolano i verdi campi di FUT: per meno di 20.000 crediti è un super affare. Sorprende poi il mancino del PSV Pereiro: un piede sinistro vellutato (2 stelle nell'uso dell'altro...) e un fisico da corazziere per sassate da fuori area e passaggi strabilianti. Prezzo: 15.000 crediti.



Finalmente panchina e tribuna ritornano "popolate" dopo la desolazione degli ultimi mesi. Da seguire con attenzione il laterale brasiliano dell'Everton Richarlison (81) che costa 20.000 crediti, mentre a centrocampo si distinguono il tedesco Khaled Narey (77) e il rumeno Nicolae Stanciu (80) che si acquistano per una cifra vicina ai 10.000 crediti. In attacco il centravanti brasiliano Sousa (81) e il malese Mustapha Yatabaré (77) possono regalare gol e assist preziosi a un prezzo cheap (sui 10.000 crediti).