28 maggio 2018 19:45 Mondiali di Russia 2018: ecco il vincitore!

Aspettando l'arrivo dell'aggiornamento gratuito di FIFA 18, che introdurrà una modalità completamente dedicata ai Mondiali di Russia 2018, Electronic Arts ha pubblicato sul proprio sito il risultato di una simulazione del Campionato del Mondo che si terrà il prossimo mese, ovviamente utilizzando il suo titolo calcistico come base per prevedere quella che potrebbe essere la vincitrice dei prossimi Mondiali.



Scopriamo com'è andata durante la prova di EA.

Poche sorprese nella fase a gironi, che ha visto le principali big qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, ma con qualche vicenda interessante che ha coinvolto principalmente la padrona di casa, la Russia, che è riuscita a qualificarsi agli ottavi posizionandosi alle spalle dell'Uruguay nel Gruppo A, superando l'Egitto di Mohamed Salah. Nel Gruppo D, invece, l'Argentina di Messi si deve accontentare del secondo posto e si posiziona dietro la Croazia: questo costerà alla compagine albiceleste uno scontro agli ottavi con la Francia.



Risultato pazzesco nel Gruppo F, dove Messico e Svezia si sono contese il secondo posto nel girone dopo aver totalizzato quattro punti a testa nelle partite di qualificazione. Alla fine l'ha spuntata la squadra svedese, che ha realizzato cinque reti (una in più del Messico) e si è qualificata alla fase a eliminazione.

La stessa Svezia però deve fare i conti con la voglia di rivalsa del Brasile, che agli ottavi rifila quattro reti alla squadra di Andersson e si qualifica alla fase successiva, dove incontrerà il Belgio, uscito vittorioso dal confronto con la Polonia (2-0). Umiliati i più grandi calciatori del pianeta, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che non riesco a guidare le rispettive Nazionali alla vittoria contro Francia e Uruguay, protagoniste dello scontro ai quarti di finale.



Dall'altra parte del tabellone, la Spagna si sbarazza facilmente dei padroni di casa della Russia (3-1), mentre la Croazia prevale agevolmente sulla Danimarca (2-1): le due si sfideranno parallelamente allo scontro tra Germania (uscita vittoriosa per 2-0 dallo scontro con la Costa Rica) e Colombia (che dopo un 2-2 con l'Inghilterra ha prevalso sulla formazione britannica ai rigori per 5-4).

Ai quarti, l'ascesa del Brasile viene arrestata da un grande Belgio, che vince 2-0 e si qualfica alle semifinali, dove affronterà la Francia, che ha battuto con lo stesso risultato l'Uruguay. Dalla parte opposta, invece, Spagna batte Croazia per 1-0, mentre la Germania passeggia nello scontro con la Colombia vincendo per 2-0. La situazione è interessante: da una parte Francia contro Belgio, dall'altra Spagna contro Germania.



Nonostante il talento dei giovani calciatori del Belgio, la squadra deve arrendersi alla superiorità della Francia, che vince per 2-1 e si aggiundica un posto alla grande finale. Prevedibilmente, la Germania asfalta la Spagna con un 3-1 che permette ai tedeschi di raggiungere la squadra di Deschamps. La finale per terzo e quarto posto tra Belgio e Spagna vede le Furie Rosse prevalare per 2-1 sulla compagine belga.