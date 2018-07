Mondiali 2018, FIFA 18 aveva previsto la vittoria della Francia

La finale ai Mondiali di calcio di Russia 2018 ha visto la Francia prevalere contro una stoica Croazia, che nonostante il talento e l'incredibile percorso nelle fasi finali si è dovuta arrendere allo strapotere dei Blues.



C'è chi però aveva già predetto che la squadra di Didier Deschamps avrebbe vinto la Coppa del mondo, come Electronic Arts, che in concomitanza con il lancio dell'aggiornamento gratuito per FIFA 18 dedicato ai Mondiali realizzò una simulazione della fase finale del torneo per ipotizzare la possibile vincitrice.