Milestone: numeri da record per la software house italiana

Milestone, azienda milanese specializzata nello sviluppo di videogiochi, ha annunciato di aver raggiunto ottimi risultati nel corso dell'anno fiscale che si è appena concluso.



È stato un anno di record per la software house che ha dato i natali agli ultimi capitoli del gioco ufficiale della MotoGP, e le previsioni per i prossimi mesi sono in continua crescita:



- Valore della produzione pari a 33.6 milioni di euro (+25% rispetto al 2016)

- Ricavi lordi pari a 28.6 milioni di euro (+140% dal 2013)

- EBIT pari a 7.7 milioni di euro (+300% rispetto al 2016)

- L’utile netto si attesta a 7.1 milioni di euro (+315% rispetto al 2016)



Questo è stato il commento di Virgilio Bixio, Amministratore Unico di Milestone srl:



“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2017, un anno che ci ha visti fortemente impegnati a rendere ancora più efficiente la struttura organizzativa dell’azienda e a rafforzarne il posizionamento sia in Italia che all’estero. Quest’anno, infatti, abbiamo registrato risultati molto positivi per quanto riguarda tutti gli indicatori di performance, attestando la solidità della nostra organizzazione e le sue potenzialità. Tutto questo è ben espresso nei risultati di bilancio ottenuti. Milestone dimostra di avere le risorse per poter crescere nei prossimi anni, sia grazie ai notevoli investimenti sul fronte tecnologico che abbiamo posto in essere e che continueremo a realizzare, sia grazie ai numerosi talenti presenti in azienda”.



Parlando di videogiochi, a stretto giro, ovvero a febbraio, vedremo sugli scaffali dei negozi la nuova proprietà intellettuale di Milestone: Gravel, un gioco di corse off-road con ambientazioni esotiche, che permetterà al giocatore di guidare potenti veicoli nelle condizioni più estreme per sconfiggere i campioni e diventare il re indiscusso della disciplina. L'abbiamo visto in anteprima, insieme al gioco dedicato al Monster Energy Supercross, e ve ne abbiamo parlato in questa anteprima.



A giugno, invece, sarà nuovamente tempo di MotoGP con il capitolo dedicato al Motomondiale 2018: Milestone si è recentemente assicurata i diritti per la realizzazione del gioco ufficiale e riconosciuto dalla Dorna fino al 2021.



Tutti i giochi più recenti di Milestone sono sviluppati con l'Unreal Engine 4, motore grafico utilizzato a livello internazionale dalle produzioni più ambiziose e di spicco, come, ad esempio, Tekken 7. Un ulteriore segno della rilevanza dell'azienda milanese nel campo dei videogiochi.