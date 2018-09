Milan Games Week 2018, ecco tutti i giochi da provare alla fiera

In particolare, Activision porterà una versione pressoché definiiva di Call of Duty: Black Ops 4, mentre Bandai Namco sarà presente con Jump Force e The Dark Pictures – Man of Medan. Koch Media offrirà nel proprio stand prodotti come Kingdom Hearts III di Square-Enix, Metro Exodus di Deep Silver e RIDE 3 di Milestone, mentre nel padiglione di Nintendo ci sarà spazio per Pokemon Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go Eevee!, Super Smash Bros. Ultimate e Super Mario Party.



Microsoft offrirà ai suoi fan il gioco di guida Forza Horizon 4 e il colorato platform Ori and the Will of the Wisp, mentre Sony risponderà con Days Gone, Dreams e il gioco in realtà virtuale Blood & Truth. Presso il padiglione di Ubisoft saranno presenti Just Dance 2019, Starlink: Battle For Atlas, Trial Rising e il nuovo Tom Clancy’s The Division 2, mentre Warner Bros. Entertainment porterà due anteprime del calibro di Hitman 2 e LEGO DC Supervillains. Ci saranno infine numerose postazioni per provare tanti titoli che, al debutto della fiera, saranno già stati lanciati sul mercato, come FIFA 19, NBA 2K19, Assassin's Creed Odyssey e il più recente Marvel's Spider-Man.