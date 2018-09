Milan Games Week 2018, ecco il programma completo per gli amanti di eSports

Venerdì 5 ottobre, nello stand Sony - Mercedes-Benz, i visitatori potranno partecipare a un torneo per dimostrare propria abilità alla guida e aggiudicarsi dei premi e riconoscimenti. Dalle ore 15:00 alle 18:00 infatti si svolgeranno i Last Chance Qualifier, prove a tempo su circuito che permetteranno di selezionare il pilota più veloce, che potrà partecipare alla Finalissima del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz su PS4.



Sabato 6 ottobre la ESL Arena ospiterà il torneo ESL Rainbow Six EuroCup, prima edizione della competizione internazionale ad arrivare sul suolo italiano: l'oggetto del torneo sarà ovviamente Rainbow Six Siegee vedrà otto team campioni nazionali provenienti da Polonia, Russia, Germania, Francia, Spagna, Benelux e Italia che si sfideranno per aggiudicarsi un montepremi di 10.000 euro. L’evento vedrà la presenza di John “Jorosar” Sargent in veste di commentatore dopo gli Italian Esport Open di Lucca dello scorso anno. Sempre lo stesso giorno avrete l'ultima chance per qualificarvi ai Last Chance Qualifier e sperare di essere i più veloci per partecipare al torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz.



Domenica 7 ottobre ci saranno le finali del torneo Rainbow Six EuroCup e di quello dedicato a Gran Turismo Sport, che vedrà sfidarsi i 12 migliori player italiani per contendersi il montepremi in palio.