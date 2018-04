Microsoft "regala" Metal Gear Solid V agli utenti Xbox

Microsoft ha annunciato i quattro giochi che saranno disponibili gratuitamente dal mese di maggio per gli utenti Xbox 360 e Xbox One in possesso di un account Gold: tra questi, spicca un titolo di rilievo come Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, ultimo capitolo della serie realizzato sotto la guida del creatore Hideo Kojima.



Scopriamo insieme la proposta di Microsoft per la collana Games with Gold del prossimo mese:



- Super Mega Baseball (Xbox One): dal 1 al 31 maggio

- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Xbox One): dal 16 maggio al 15 giugno

- Streets of Rage (Xbox 360, funzionante su Xbox One): dal 1 al 15 maggio

- Vanquish (Xbox 360, funzionante su Xbox One): dal 16 al 31 maggio