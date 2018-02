Metal Gear Survive ancora in beta prima del lancio

Con un annuncio sul sito ufficiale del gioco, Konami ha annunciato che presto potremo mettere le mani su una nuova fase di beta testing gratuita di Metal Gear Survive.



Si potrà giocare nuovamente il titolo su PS4, Xbox One e PC (Steam) dal prossimo 16 gennaio, e sarà anche possibile sbloccare oggetti bonus per il gioco completo: tutti coloro che parteciperanno riceveranno la targhetta della Fox Hound, l'accessorio per la testa che replica il Metal Gear Rex e la bandana.



Fino al 18 gennaio potrete provare tre missioni in modalità cooperativa su due mappe, in aggiunta alle missioni speciali pubblicate da Konami su base giornaliera.



Vi lasciamo ricordandovi che Metal Gear Survive sarà disponibile dal 22 febbraio.