Messi sfida Ronaldo: chi è il migliore in FIFA 19?

In vista del lancio di FIFA 19, Electronic Arts sta continuando a svelare, con cadenza giornaliera e in ordine di reparto, tutti i giocatori più forti del gioco.



Nelle ultime classifiche dedicate ai tiratori più forti, alla potenza di tiro e al dribbling è sfida a due tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.



Il giocatore della Juventus vince la sfida nella classifica dei tiratori più forti, mentre non appare proprio tra i dribblatori più affidabili, una top 10 dominata dalla pulce blaugrana. Il bianconero si rifà, però, per quanto riguarda la potenza di tiro, dove in termini di valutazione ha superato sia Hulk che Guarín.



Diamo uno sguardo alle classifiche complete:



Tiratori più forti



1. Cristiano Ronaldo

2. Lionel Messi

3. Luis Suárez

4. Harry Kane

5. Robert Lewandowski

6. Sergio Agüero

7. Gareth Bale

8. Edinson Cavani

9. Gonzalo Higuaín

10. Kevin De Bruyne



Potenza di tiro



1. Cristiano Ronaldo

2. Hulk

3. Fredy Guarín

4. Victor Ayala

5. Gareth Bale

6. Lukas Podolski

7. Naldo

8. Kevin De Bruyne

9. Aleksandar Kolarov

10. Zlatan Ibrahimović



Dribblatori



1. Lionel Messi

2. Neymar Jr.

3. Eden Hazard

4. Isco

5. Luka Modrić

6. Paulo Dybala

7. Lorenzo Insigne

8. Douglas Costa

9. Coutinho

10. Dries Mertens



FIFA 19 in edizione standard sarà disponibile dal 28 settembre, mentre le edizioni Champions e Ultimate arriveranno il 25 settembre. Se siete abbonati a EA Access (Xbox One) e Origin Access (PC) potete già provare la versione completa per 10 ore. Su PC, invece, gli utenti di Origin Access Premier possono già scaricare e giocare liberamente.