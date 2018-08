Marvel's Spider-Man, scopriamo tutti i nemici dell'Uomo Ragno

Manca pochissimo al lancio di Marvel's Spider-Man , nuova esclusiva del catalogo PlayStation 4 che sarà disponibile tra due settimane sul mercato italiano. Per rendere l'attesa meno snervante, gli sviluppatori di Insomniac Games hanno condiviso alcune immagini dei nemici che l'Uomo Ragno incontrerà in questa nuova avventura.

Nel gioco, infatti, non ci saranno solo personaggi come Mister Negativo e Silver Sable, ma anche vecchie conoscenze come Avvoltoio e Rhino, che faranno parte di un gruppo di supercriminali conosciuto con il nome di Sinistri Sei.



Scopriamo alcuni dei nemici che saranno presenti nella campagna di Marvel's Spider-Man, in arrivo il 7 settembre solo su PlayStation 4.