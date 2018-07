Mario Kart 8 Deluxe, arriva la moto di Zelda: Breath of the Wild

Continua il supporto post-lancio da parte di Nintendo nei confronti del suo Mario Kart 8 Deluxe, che nelle scorse ore è stato aggiornato con nuovi contenuti gratuiti dedicati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La patch 1.60 per il racing su Switch aggiunge una nuova versione di Link, protagonista del gioco di ruolo, che per l'occasione indossa la Tunica del Campione.



Il vero pezzo forte però è la moto di Link, la celebre Master Cycle Zero che era stata introdotta in Breath of the Wild con l'espansione La Ballata dei Campioni. La moto arriva su Mario Kart 8 Deluxe insieme a un nuovo set di gomme "antiche" e un nuovo aliante basato su quello presente nel DLC del gioco di ruolo.