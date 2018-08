Life is Strange, ecco un breve assaggio della Stagione 2

Mancano pochi giorni ormai alla presentazione ufficiale di Life is Strange 2, seconda stagione della fortunata serie episodica di Dontnod Entertainment: il team di sviluppo francese ha infatti condiviso un nuovo video per preparare i fan alle tematiche di questa nuova avventura.



Il filmato funge da prologo a quella che sarà la presentazione vera e propria del sequel di Life is Strange, prevista per il 20 agosto. Poco prima della Gamescom 2018, l'evento più importante del vecchio continente per l'industria videoludica, Square-Enix e Dontnod presenteranno ufficialmente la storia che sarà narrata attraverso cinque episodi, disponibili presumibilmente a cadenza mensile a partire dal 27 settembre.



Nell'attesa, non perdete il nuovo teaser ufficiale.