Le simulazioni di Neymar all'interno di un videogioco per Android

Le simulazioni di Neymar sono state uno dei temi più ricorrenti dei Mondiali di calcio disputati in Russia: il campione brasiliano, che ha fallito nel guidare la propria squadra alla vittoria della Coppa del mondo, è stato protagonista in più occasioni di vistose cadute volontarie nel tentativo di procurarsi calci di punizione e rigori.



Proprio quello che è diventato un fenomeno virale, un tormentone ripreso in tutte le salse sui social network, si è trasformato nelle scorse ore in qualcosa di più: un videogioco per dispositivi Android chiamato Rotola con Neymar. Si tratta di un'applicazione gratuita che vi mette nei panni della star del Brasile e consiste nel rotolare sul rettangolo di gioco senza farsi scoprire dal direttore di gara.