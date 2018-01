Landflix Odyssey: il gioco retro ispirato alle serie Netflix

Dal nuovo studio di sviluppo tutto italiano, Fantastico Studio, arriva un gioco che mescola il sapore retro/analogico degli anni '80 e '90 con i successi delle serie TV tutte digitali dei secondi anni 2000.



Queste sono state le parole con cui il responsabile della software house romana ci ha presentato il gioco:



"Il titolo, Landflix Odyssey, è un gioco per PC e console (Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch) in 2D che mescola diversi generi e vari elementi di gameplay in un favoloso design retro. Il giocatore viene risucchiato nelle ambientazioni delle varie serie TV che tanto lo appassionano all'interno del mondo di Landflix, un chiaro riferimento a Netflix e al suo universo".



Presto arriverà una demo del gioco e, entro i primi giorni di febbraio, partirà una campagna Kickstarter per finanziare parte dello sviluppo. La distribuzione ufficiale, invece, è prevista per il mese di settembre.



Vi lasciamo al video di presentazione di Landflix Odyssey!