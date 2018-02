La trilogia di Crash per Nintendo Switch è quasi cosa certa

Dopo i le voci di corridoio dei giorni scorsi (ve ne avevamo parlato qui), Crash Bandicoot N. Sane Trilogy torna a far parlare di sé per la plausibilissima versione per Nintendo Switch.



Un negozio online spagnolo, infatti, ha aggiunto il pre-ordine della trilogia rimasterizzata per la console della casa di Mario al prezzo di €49,99. Un'ennesima conferma del fatto che Sony detiene solamente l'esclusiva solamente temporale sul marchio Crash e che scaduto l'anno di esclusività, ovvero in estate, la trilogia attualmente disponibile solo su PlayStation 4 sarà pubblicata anche per altre piattaforme: Nintendo Switch e PC in particolare.



Grazie a questa nuova indiscrezione, tra l'altro, prende anche nettamente più forma il rumor che suggeriva l'arrivo di un'opera di rimasterizzazione simile alla N. Sane Trilogy per la saga di Spyro (qui tutte le informazioni in merito): anche in quel caso, si parlò di Crash per Switch.



Continuate a seguirci nei prossimi giorni per scoprire tutte le novità: i prossimi passi di Crash Bandicoot nel mondo dei videogiochi potrebbero essere annunciati a marzo.