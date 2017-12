La serie Jak & Daxter è pronta a sbarcare su PS4

Erano già stati annunciati da tempo, ma a quanto pare, a ridosso del Natale, qualcosa si sta muovendo: tutti i Jak & Daxter sono pronti a tornare su PlayStation 4.



Un assaggio ci era stato fornito già ad agosto, grazie al bonus destinato ai pre-ordini di Uncharted: L’Eredità Perduta che regalava ai primi acquirenti del gioco il primo Jak and Daxter, ma ora ci siamo quasi: presto saranno disponibili anche Jak 2, Jak 3 e Jak X. Lo scopriamo grazie all’apparizione di un pacchetto digitale comprensivo di tutti i giochi sul PlayStation Store. Mentre la vendita singola di ogni episodio è cosa certa, non sappiamo ancora con precisione né se il bundle sarà venduto anche in formato fisico né quando sarà possibile acquistare il tutto.



È da qualche anno che Sony propone ad un prezzo compreso tra i 10 e i 15 euro le versioni emulate in alta definizione (e con l’aggiunta dei Trofei!) dei titoli che hanno segnato l’era di PlayStation 2, ma la saga di Jak & Daxter mancava ancora all’appello.



Per chi non la conoscesse, la serie di Jak & Daxter, fatta eccezione per la parentesi racing di Jak X, è rappresentata da giochi di piattaforme ed è stata sviluppata da Naughty Dog dopo il successo di Crash Bandicoot su PS1 e prima di Uncharted e The Last of Us su PS3.